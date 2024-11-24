https://news.day.az/economy/1710123.html Госдолг США обновил исторический максимум Государственный долг США достиг исторического рекорда, превысив 36 триллионов долларов, сообщило Министерство финансов США. Как передает Day.Az, в отчете указано, что госдолг США, который в январе составлял 34 триллиона долларов, увеличился на 2 триллиона долларов за текущий год.
Госдолг США обновил исторический максимум
Государственный долг США достиг исторического рекорда, превысив 36 триллионов долларов, сообщило Министерство финансов США.
Как передает Day.Az, в отчете указано, что госдолг США, который в январе составлял 34 триллиона долларов, увеличился на 2 триллиона долларов за текущий год.
По прогнозам Международного валютного фонда, к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В МВФ предупредили, что такой рост долга представляет угрозу как для национальной экономики, так и для мировой.
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