Прогресс COP29 в климатическом финансировании открывает новые возможности для COP30 в Бразилии

Источник: Агентство международной информации Trend

Достижения COP29 в области климатического финансирования создают для Бразилии прочную основу для расширения и усиления своих климатических инициатив на COP30.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend руководитель отдела макроэкономики в независимой исследовательской и энергетической компании Rystad Energy (Норвегия) Ларс Ниттер Хавро.

По его словам, результаты COP29 представляют собой значительный прорыв в глобальном климатическом финансировании, особенно для развивающихся стран.

"Бакинская цель финансирования предусматривает мобилизацию не менее 300 миллиардов долларов США ежегодно к 2035 году, что значительно превышает предыдущие обязательства. Эти усилия возглавляют развитые страны, а новая цель является частью более широкой стратегии по привлечению 1,3 триллиона долларов США в год к 2035 году. В рамках этой стратегии предусмотрены вклады как государственного, так и частного секторов для удовлетворения финансовых потребностей развивающихся стран в адаптации к изменениям климата и переходе к низкоуглеродной экономике", - отметил Хавро.

Он подчеркнул, что для достижения этих целей была разработана "Дорожная карта от Баку до Белена", которая сыграет роль руководящих принципов в реализации комплексного подхода.

"Помимо этого, запуск Фонда потерь и ущерба и завершение переговоров по статье 6 Парижского соглашения о рынках углерода помогут увеличить финансовые потоки и снизить издержки на внедрение климатических инициатив. Это должно повысить устойчивость к изменениям климата и стимулировать устойчивое развитие в наиболее уязвимых регионах", - заявил Хавро.

Однако, по словам аналитика, успешная реализация решений COP29 сопряжена с рядом вызовов:

- Мобилизация ежегодного финансирования в размере 300 млрд долларов требует инновационных форм государственно-частного партнерства.

- Для эффективного функционирования Фонда потерь и ущерба необходимо создать надежные структуры управления и обеспечить оперативные выплаты к 2025 году.

- Превращение углеродных рынков в действенные механизмы требует четких методологий и гарантий прозрачности.

- Вопрос равного доступа к финансам для уязвимых стран остается ключевым, требуя упрощенных процедур и сбалансированной финансовой поддержки, чтобы избежать долговой нагрузки.

"Международное сотрудничество и прозрачность станут решающими факторами успеха", - подчеркнул Хавро.

Особо он отметил лидерство Азербайджана в проведении COP29.

"Председательство COP29 продемонстрировало высокую эффективность климатической дипломатии, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Благодаря активным переговорам была достигнута новая цель - 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году, что утроило предыдущую цель. Включение всех заинтересованных сторон обеспечило прогресс в работе Фонда потерь и ущерба и установление правил функционирования углеродных рынков по статье 6",- сказал аналитик.

Хавро также подчеркнул, что дипломатические усилия Азербайджана позволили преодолеть разногласия между развитыми и развивающимися странами, обеспечив важные договоренности в последние часы конференции.

"Эти достижения не только установили новый стандарт для будущих климатических саммитов, но и изменили глобальный климатический финансовый ландшафт, приближая мир к цели ограничения глобального потепления до 1,5 °C", - добавил он.

По мнению аналитика, результаты COP29 будут определять дальнейшую динамику сотрудничества Тройки COP, что обеспечит преемственность климатических инициатив при передаче председательства Бразилии на COP30.

"Принятие "Дорожной карты к миссии 1,5 °C" создаст единые рамки для согласования национальных целей, технических возможностей и финансовой мобилизации. Успех Азербайджана в климатическом финансировании и регулировании углеродных рынков предоставит Бразилии прочную основу для масштабирования собственных климатических амбиций и расширения международных партнерств", - заключил Хавро.

Отметим, что конференция COP29, прошедшая в Азербайджане, ознаменовалась важными решениями:

- установлена новая ключевая цель по ежегодной мобилизации финансирования в размере 300 миллиардов долларов США, что втрое превышает предыдущую планку в 100 миллиардов долларов;

- введен в действие Фонд потерь и ущерба;

- завершены переговоры по созданию надежных углеродных рынков в рамках статьи 6 Парижского соглашения.