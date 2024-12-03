Международный банковский форум в Баку

В Баку проходит двухдневный VIII Международный банковский форум.

Как сообщает во вторник Day.Az, среди основных тем форума: цифровая трансформация (цифровые и необанки), стратегия работы с данными и аналитикой, эволюция платежного ландшафта (переход к бесконтактным технологиям), мгновенные, бесшовные и совместимые международные платежи, революция децентрализованных финансов (DeFi), облачные системы и альтернативы для устаревших технологий, цифровизация через призму кибербезопасности, стабильности и устойчивости, экологичное и устойчивое банковское обслуживание (ESG).

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