Азербайджан встречает 300-й блок-поезд из Китая по Среднему коридору

По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ - Средний коридор) из Китая в Азербайджан был отправлен 300-й контейнерный блок-поезд. Этот поезд, стартовавший от казахстанско-китайского терминала в китайском городе Сиань, пройдет через Казахстан и прибудет в Бакинский международный морской торговый порт 8-10 декабря. Организация отправки блока-поезда осуществлялась в рамках сотрудничества между ADY Express и Xi'an Free Trade Port.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", на данный момент объем перевозимых товаров через ТМТМ из Китая превысил 27 тысяч контейнеров в 20-футовом эквиваленте, что в 25 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Это свидетельствует о растущем интересе грузоотправителей к Среднему коридору как важному транспортному маршруту, соединяющему Китай с Европой через Казахстан и Азербайджан.

Кроме того, к 2025 году планируется увеличить количество блок-поездов, отправляемых из Китая в Азербайджан и Европу, более чем в 3 раза, доведя их до 1000 в год. В обратном направлении также начались грузоперевозки: 24 ноября был отправлен первый экспортный блок-поезд Баку-Сиань, состоящий из 62 40-футовых контейнеров. Этот маршрут обеспечит мультимодальную доставку в один из крупнейших сухопутных портов Китая - порт Сиань. В общей сложности до конца года планируется отправить 600 контейнеров, что составляет 15 тысяч тонн экспортных грузов.

Развитие грузоперевозок между Китаем и Азербайджаном способствует укреплению Среднего коридора как важной транспортной артерии и предоставляет грузоотправителям доступ к быстрым и эффективным услугам доставки в обоих направлениях.