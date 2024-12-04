Азербайджан привержен воплощению видения инициативы "Рио-Трио" в конкретные результаты

Азербайджан остается приверженным воплощению целей инициативы "Рио Трио" в конкретные результаты.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, выступая на открытии сессии на тему "Из Эр-Рияда в Белен: инициатива "Рио Трио" для государственно-частного взаимодействия" в рамках 16-й Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP16).

"Сегодня, когда мы сталкиваемся с вызовами времени, мы видим, насколько тесно связаны наши усилия в рамках Конвенций Рио. Изменение климата, утрата биоразнообразия, деградация земель и опустынивание - это не отдельные проблемы. Они глубоко взаимосвязаны и требуют интегрированных и согласованных решений. Мы несем ответственность за координацию наших стратегий и создание синергии.

Интегрированные платформы, такие как инициатива "Рио Трио", отражают нашу приверженность преодолению разрывов и поиску решений, которые увеличат влияние наших индивидуальных усилий. Азербайджан признает силу природных решений для борьбы с взаимосвязанными вызовами изменения климата, нехватки воды и утраты биоразнообразия. Мы создали первую морскую охраняемую территорию в Каспийском море для защиты критически важных экосистем", - сказал он.

М.Бабаев отметил, что председательство Азербайджана на COP29 нацелено на то, чтобы интеграция стала центральным элементом повестки действий.

"Мы работаем над установлением связей между различными форумами и секторами, признавая, что климатические действия являются межсекторальной задачей. Главным примером нашего подхода является инициатива COP29 по вопросам воды. Вода - это ключ к решению проблем деградации земель и опустынивания. С усилением изменения климата борьба с дефицитом воды становится необходимостью. Снижение уровня Каспийского моря подчеркивает срочность устойчивого управления водными ресурсами. Одним из ключевых достижений в рамках председательства COP29 стало принятие Бакинской декларации о водных ресурсах для климатических действий, поддержанной почти 50 странами и негосударственными акторами. Декларация обязывает подписантов использовать интегрированные подходы для борьбы с последствиями изменения климата в водных бассейнах и включать водные меры в национальные климатические стратегии", - добавил министр.

Бабаев подчеркнул, что вода является связующим звеном между климатическим, биологическим кризисами и проблемами опустынивания.

"Эти инициативы отражают дух сотрудничества "Рио Трио" и тесно согласуются с целями Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Инициатива "Рио Трио" также подчеркивает необходимость создания гармонизированных платформ для обмена данными и знаниями. Объединяя показатели из индексов, карт и национальных стратегий по биоразнообразию, мы можем упростить усилия, повысить подотчетность и основывать нашу политику на практических результатах. Коренное и местное знание должно играть центральную роль в формировании этих систем, так как их мудрость предлагает бесценные ориентиры для устойчивой практики.

Наши общие вызовы значительны, но они также предоставляют возможности для инноваций и сотрудничества. Укрепляя синергию между конвенциями, мы должны продвигать устойчивые практики землепользования, повышать эффективность использования воды за счет природных решений, масштабировать усилия по восстановлению земель для борьбы с их деградацией, а также способствовать региональному и международному сотрудничеству для устойчивых экосистем. В этом духе Азербайджан остается привержен воплощению видения инициативы "Рио Трио" в конкретные результаты, которые принесут пользу как людям, так и планете", - заключил он.

Отметим, что Инициатива "Рио Трио" - это новаторское партнерство между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Колумбия и Королевства Саудовская Аравия.

Это сотрудничество направлено на продвижение глобальных усилий по устойчивому развитию путем координации работы председательств Азербайджана в Конвенции ООН об изменении климата, Колумбии в Конвенции о биологическом разнообразии и Саудовской Аравии в Конвенции по борьбе с опустыниванием.

Три страны едины в своем стремлении использовать свои председательства для стимулирования срочных и скоординированных действий и призывают международное сообщество подключиться к этой инициативе как к долгосрочной платформе для сотрудничества - как на предстоящих Конференциях сторон, так и за их пределами.