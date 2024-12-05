Динамика курса маната к мировым валютам на 5 декабря

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 5 декабря 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,7881 маната соответственно, сообщает Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг: