Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие "зеленой" энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом в рамках своего визита в эту страну.

Как сообщает Day.Az, Микаил Джаббаров написал в социальной сети Х, что в ходе встречи были обсуждены приоритетные направления повестки "зеленой" энергетики двух стран, успешные результаты совместной деятельности в этой сфере и выгоды для обеих стран.

На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества по потенциальным проектам в сфере энергетического перехода.