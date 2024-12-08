https://news.day.az/economy/1713754.html Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие "зеленой" энергетики - ФОТО Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом в рамках своего визита в эту страну.
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие "зеленой" энергетики - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Салманом Аль Саудом в рамках своего визита в эту страну.
Как сообщает Day.Az, Микаил Джаббаров написал в социальной сети Х, что в ходе встречи были обсуждены приоритетные направления повестки "зеленой" энергетики двух стран, успешные результаты совместной деятельности в этой сфере и выгоды для обеих стран.
На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества по потенциальным проектам в сфере энергетического перехода.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре