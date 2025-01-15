Азербайджан становится важным игроком на рынке возобновляемой энергии

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в церемонии официального открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби имеет историческое значение, открывая новую страницу в развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это событие не только подтверждает высокий уровень доверия между двумя странами, но и способствует углублению сотрудничества в таких стратегически важных сферах, как энергетика и устойчивое развитие.

Об этом в интервью Day.Az сказал председатель и главный исполнительный директор группы "Caspian Energy Club" Тельман Алиев.

По его словам, многолетнее сотрудничество Азербайджана с компанией Masdar в области возобновляемых источников энергии может создать новые условия для экспорта "зеленой" энергии не только в Европу, но и в другие страны, что существенно усилит позицию Азербайджана как важного игрока на мировом энергетическом рынке.

"Пример Азербайджана демонстрирует, как эффективно можно сочетать традиционные энергетические ресурсы с инновациями в области "зеленых" технологий. Сама Неделя устойчивого развития в Абу-Даби представляет собой уникальную платформу для обсуждения ключевых вопросов, которые стали актуальными во время проведения COP29 в Баку", - рассказал он.

В контексте этого события наш собеседник отметил, что Азербайджан традиционно выступает за диверсификацию разработки и транспортировки энергетических ресурсов.

"Однако сегодня на повестке дня наряду с добычей нефти и газа стоит одна из важнейших задач - внедрение инновационных и "зеленых" технологий, которые направлены на снижение углеродного следа и улучшение экологической ситуации. Азербайджан также активно работает над максимальным использованием своих географических преимуществ для выработки солнечной и ветреной энергии.

Участие Азербайджана в проектах по возобновляемым и альтернативным источникам энергии можно назвать своего рода новой революцией в энергетическом секторе, основа которой была заложена 20 сентября 1994 года при подписании "Контракта века" под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В текущих условиях Азербайджан продолжает оставаться одним из лидеров региона по использованию возобновляемых источников энергии, страна активно инвестирует в передовые технологии и инновационные решения. Ожидается, что в ближайшие годы это лидерство будет только нарастать, укрепляя стратегическое партнерство с международными организациями и компаниями, работающими в сфере энергетики. Азербайджан укрепляет свою позицию как важный участник международных экологических инициатив и активный сторонник устойчивого роста на глобальной арене", - подытожил Тельман Алиев.

Эльвин Сахаватоглу