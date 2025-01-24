bp не исключила возможность участия в разработке месторождения «Карабах»

Не исключена вероятность того, что bp войдет в контракт на разработку месторождения "Карабах" в текущем году.

Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.

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