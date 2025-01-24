https://news.day.az/economy/1725154.html bp не исключила возможность участия в разработке месторождения «Карабах» Не исключена вероятность того, что bp войдет в контракт на разработку месторождения "Карабах" в текущем году. Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли. Новость обновляется
bp не исключила возможность участия в разработке месторождения «Карабах»
Не исключена вероятность того, что bp войдет в контракт на разработку месторождения "Карабах" в текущем году.
Как сообщает Day.Az, об этом журналистам сообщил вице-президент bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли.
Новость обновляется
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