Ж/д линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт будут модернизированы

В Азербайджане модернизируют ряд железнодорожных линий, сообщает Day.Az.

В рамках "Государственной программы по улучшению транспортной инфраструктуры города Баку и прилегающих территорий на 2025-2030 годы", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым, будут модернизированы железнодорожные линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт и Баку-Пиршаги-Сумгайыт.

Согласно программе, в 2025-2027 годах будут проведены комплексные работы по обновлению линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт. На первом этапе запланирована подготовка проектно-сметной документации и графика реализации реконструкции системы электроснабжения и связи-сигнализации на участке Баладжары-Ялама. Затем начнутся строительные работы на участке Баладжары-Хырдалан-Сумгайыт, после чего состоится переход на систему тяги переменного тока. Также планируется увеличение пропускной способности поездов и пассажиропотока на линии Баку-пассажирская - Баладжары - Хырдалан - Сумгайыт, а также открытие новых остановок.

Реконструкция линии Баку-Пиршаги-Сумгайыт будет осуществлено в 2026-2028 годах. Будет обеспечено обновление системы электроснабжения и связи-сигнализации с переходом на переменный ток. Работы включают разработку проектно-сметной документации, выполнение реконструкции согласно утвержденному графику, а также модернизацию участков Баку-пассажирская - Пиршаги - Сумгайыт. В результате повысится пропускная способность линии, появятся новые остановки, а также будет увеличено количество автобусных маршрутов для удобства пассажиров.