Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

Проведена оценка возможности потенциального сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ) в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и финансов.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в публикации в официальном аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети Х.

"Мы были рады встретиться с Мухаммедом Хасаном Аль Сувейди, министром инвестиций ОАЭ, управляющим и генеральным исполнительным директором холдинговой компании развития Абу-Даби. Мы оценили потенциальные возможности сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, энергетики, сельского хозяйства и финансов в направлении укрепления экономического партнерства наших стран. Мы обсудили деятельность Совместного инвестиционного фонда, а также вопросы инвестирования по приоритетным направлениям", - говорится в публикации министра.

Отметим, что в прошлом году объем торговых операций между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) составил 96,8 миллиона долларов США. Это на 36,4 миллиона долларов США, или на 27,3 процента меньше, чем в 2023 году.

В течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. Это на 3,6 миллиарда долларов США, или на 7 процентов меньше, чем в 2023 году. На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота и 2,6 миллиарда долларов США импорта. За последний 1 год экспорт сократился на 7,3 миллиарда долларов США или на 21,7 процента, а импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США или на 21,8 процента. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США. Это также в годовом сравнении в 3 раза меньше.