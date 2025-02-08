Названо количество тракторов, выпущенных в Азербайджане в 2024 году

В прошлом году в Азербайджане было произведено 623 трактора.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, это на 39 единиц или на 5,9 процента меньше, чем в 2023 году.

На 1 января этого года запасы готовой продукции в стране составляли 11 единиц.

Отметим, что в Азербайджане в сфере производства машин и оборудования, других транспортных средств, автомобилей, прицепов и полуприцепов в 2024 году произведено продукции на 826,6 миллиона манатов.

В сравнении с показателем 2023 года производство автомобилей, прицепов и полуприцепов выросло на 44,7 процента, производство машин и оборудования сократилось на 51,4 процента, а выпуск прочих транспортных средств уменьшился на 50,3 процента.