Словения и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики

Словения и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал государственный секретарь МИД Словении по европейским и политическим вопросам, международному праву и защите интересов Словении Марко Штуцин в эксклюзивном интервью Trend во время своего визита в Баку.

Штуцин отметил, что сотрудничество в энергетике касается не только газа, но и "зеленой" энергии, и в рамках отношений между Словенией и Азербайджаном существуют различные возможности для его расширения.

"Наш министр энергетики приедет в Баку в апреле для участия во встрече по Южному газовому коридору. В ходе этого визита Словения и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества, который охватывает как газ, так и другие виды энергии.

Словения заинтересована в увеличении закупок газа из Азербайджана, поскольку стремится к диверсификации источников энергии. Как уже было сказано, закупки газа из Азербайджана начались только в прошлом году, и пока объем остается скромным. Поэтому мы рассматриваем возможности его увеличения в будущем. Словения приобретает газ из различных источников, включая, например, Алжир, а также европейский рынок. И Азербайджан, безусловно, представляет собой перспективный вариант для словенских энергетических компаний", - сказал он.

Словенский государственный секретарь отметил, что Азербайджан активно работает над наращиванием мощностей в сфере "зеленой" энергетики.

"В этом направлении Европейский союз также мог бы сделать больше, чтобы обеспечить возможности для поставок этой энергии из Азербайджана в Европу. Именно поэтому Словения также заинтересована в этом процессе. Словения проходит аналогичный этап развития - мы тоже наращиваем наши мощности, в основном в сфере солнечной энергетики", - отметил он.