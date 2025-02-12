Словения рассчитывает на увеличение поставок газа из Азербайджана

Словения и Азербайджан изучают возможности расширения сотрудничества в сфере логистики, заявил государственный секретарь по европейским и политическим вопросам, международному праву и защите интересов Словении Марко Штуцин в эксклюзивном интервью Trend во время своего визита в Баку, передает Day.Az.

"Основная цель моего визита - начать подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между Словенией и Азербайджаном, которое мы отметим в следующем году. Через год мы хотели бы достичь конкретных результатов, чтобы отметить эту годовщину не только символически, но и с реальными достижениями. Я встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, заместителем министра иностранных дел и другими официальными лицами. Мы обсудили пути укрепления наших двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество стран. Основная задача заключалась в том, чтобы проанализировать нашу двустороннюю повестку дня и определить перспективные направления для более тесного сотрудничества между Словенией и Азербайджаном в будущем", - отметил он.

Штуцин считает, что Словения и Азербайджан имеют некоторые сходства.

"Мы оба являемся "воротами" в регион. Азербайджан - это "ворота" в Кавказский регион, Центральную Азию и более широкий регион. Словения, в свою очередь, является "воротами" на Западные Балканы и в Центральную Европу. Словенский порт Копер - один из крупнейших портов в этом регионе, обеспечивающий поставки товаров со всего мира не только в Словению, но и в Австрию, Словакию, Чехию, Венгрию, Хорватию и другие соседние страны.

Прежде всего, мы хотели бы изучить возможность более тесного сотрудничества в сфере логистики. Кроме того, в прошлом году Словения заключила первый контракт на закупку газа у Азербайджана, и мы рассмотрели варианты дальнейшего расширения этого сотрудничества.

Кроме того, в сфере экономических отношений мы видим множество возможностей для сотрудничества в различных секторах, включая фармацевтику. Словения обладает сильными позициями в фармацевтической отрасли. Также перспективными направлениями являются IT и искусственный интеллект, где у нас также есть значительный потенциал. Цель моего визита - изучить все эти возможности", - отметил он.

Госсекретарь подчеркнул, что стороны договорились расширить сотрудничество, в том числе посредством визита министра иностранных дел Словении в Азербайджан во второй половине апреля.

"Кроме того, мы организуем рабочую группу между двумя странами. Именно для этого состоялась встреча с заместителем министра труда и социальной защиты, который является сопредседателем этой рабочей группы с азербайджанской стороны. Заседание рабочей группы пройдет в марте, и представители различных министерств рассмотрят все возможные направления для углубления сотрудничества", - добавил он.

Энергетическое сотрудничество

Штуцин отметил, что сотрудничество в энергетике касается не только газа, но и "зеленой" энергии, и в рамках отношений между Словенией и Азербайджаном существуют различные возможности для его расширения.

"Наш министр энергетики приедет в Баку в апреле для участия во встрече по Южному газовому коридору. В ходе этого визита Словения и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области энергетического сотрудничества, который охватывает как газ, так и другие виды энергии.

Словения заинтересована в увеличении закупок газа из Азербайджана, поскольку стремится к диверсификации источников энергии. Как уже было сказано, закупки газа из Азербайджана начались только в прошлом году, и пока объем остается скромным. Поэтому мы рассматриваем возможности его увеличения в будущем. Словения приобретает газ из различных источников, включая, например, Алжир, а также европейский рынок. И Азербайджан, безусловно, представляет собой перспективный вариант для словенских энергетических компаний", - сказал он.

Словенский государственный секретарь отметил, что Азербайджан активно работает над наращиванием мощностей в сфере "зеленой" энергетики.

"В этом направлении Европейский союз также мог бы сделать больше, чтобы обеспечить возможности для поставок этой энергии из Азербайджана в Европу. Именно поэтому Словения также заинтересована в этом процессе. Словения проходит аналогичный этап развития - мы тоже наращиваем наши мощности, в основном в сфере солнечной энергетики", - отметил он.

Инвестиционные возможности

Штуцин считает, что существует множество различных возможностей в сфере инвестиций.

"Если говорить об инвестициях в Словению, одним из ключевых направлений является логистика. Словенское правительство активно инвестирует в развитие инфраструктуры. В настоящее время мы строим вторую железнодорожную линию между портом Копер и внутренними районами страны. Также идет строительство нового тоннеля между Словенией и Австрией.

Однако существуют и другие возможности для иностранных инвесторов, например, в сфере грузовых центров и других проектов в логистическом секторе. Это одна из ключевых тем", - отметил он.

Государственный секретарь отметил, что другой важной сферой для инвестиций является фармацевтика.

"В последние годы Словения привлекла значительный интерес со стороны крупнейших фармацевтических компаний мира, в основном швейцарских, таких как Novartis или Sandoz. Эти компании активно инвестируют в нашу страну, открывают заводы, а также центры исследований и разработок.

Словения имеет богатую историю в фармацевтической отрасли. Например, компания Krka, которая уже давно представлена в Азербайджане. Этот сектор активно развивается, и правительство Словении в будущем планирует привлекать еще больше инвестиций от заинтересованных стран.

Как я понимаю, Азербайджан также заинтересован в таком сотрудничестве. Опыт пандемии COVID-19 показал нам, что необходимо лучше готовиться к подобным кризисам", - объяснил он.

Что касается словенских инвестиций в Азербайджан, Штуцин отметил, что словенский бизнес пока находится на стадии изучения возможностей.

"Словенские компании в фармацевтическом секторе уже инвестируют в Азербайджан. Другие перспективные направления - "зеленая" энергетика, экологически чистые технологии и логистика. Однако мы все еще на начальном этапе, и именно поэтому рабочая группа, о которой я упоминал, станет площадкой для обсуждений между экспертами по этим вопросам", - заявил государственный секретарь.

Развитие Среднего коридора

"Средний коридор имеет стратегическое значение, и мы согласны с тем, что, помимо водных путей, следует активнее инвестировать в развитие наземного транспорта. Если смотреть реалистично, потенциал этого маршрута огромен, но пока он недостаточно использован. Мы находимся в самом начале его развития, хотя словенские компании уже работают над отдельными участками Среднего коридора", - отметил Штуцин.

Он подчеркнул, что одна из словенских компаний активно действует в Казахстане, занимаясь строительством поездов.

"Словенские компании уже видят потенциал Среднего коридора и активно работают над его развитием, чтобы увеличить транспортные мощности", - добавил государственный секретарь.

Туризм и дипломатические отношения

Штуцин отметил, что Словения и Азербайджан являются взаимодополняющими странами.

"Словения может стать идеальным направлением для азербайджанских туристов благодаря своим горам, зелёной природе и морскому побережью. У нас в стране богатые традиции оздоровительного туризма, например, Рогашка-Слатина - одно из мест, куда уже приезжают туристы из Азербайджана.

Также хочу отметить историческую связь между нашими странами. Существует символическое событие, которое объединяет нас. Азербайджанский герой Михайло (Мехди Гусейнзаде) сражался за освобождение Словении во время Второй мировой войны. Он погиб в Словении и словенцы хранят память о нем - местные жители ухаживают за его могилой и памятником.

Думаю, что азербайджанцам действительно нравится Словения - её природа и туристические места. Точно так же словенцы любят Баку и хотели бы больше узнать об Азербайджане. Нам определённо необходимо открыть прямые авиарейсы", - сказал он.

Государственный секретарь добавил, что подобная ситуация наблюдается и в сфере дипломатического представительства.

"Азербайджан осуществляет дипломатическое представительство в Словении из Вены, а мы в Азербайджане - из Анкары. Однако было бы лучше, если бы у нас были полноценные посольства. Пока решений не принято, так как подобные шаги связаны с бюджетом и кадровыми возможностями. В этом году Словения является членом Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке и многие наши дипломаты задействованы там. Поэтому в 2025 году открытие новых посольств будет для нас затруднительным, но начиная с 2026 года - почему бы и нет?" - заключил он.