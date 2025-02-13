https://news.day.az/economy/1729848.html В Баку проходит форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" - ФОТО В Баку проходит форум "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".
В Баку проходит форум "Налоговая служба – 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация" - ФОТО
В Баку проходит форум "Налоговая служба - 25: Устойчивое развитие и эффективная трансформация".
Как сообщает Day.Az, в мероприятии принимают участие министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Орхан Назарли, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, представители государственных структур, международных аудиторских компаний.
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