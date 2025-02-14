https://news.day.az/economy/1730387.html Азербайджан и Международное энергетическое агентство обсудили новые направления сотрудничества Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством. Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.
Азербайджан и Международное энергетическое агентство обсудили новые направления сотрудничества
Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.
"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности мы встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом. Мы обменялись мнениями о результатах COP29, в частности о важности энергетических инициатив, а также о ситуации на мировом энергетическом рынке и сотрудничестве с агентством", - говорится в публикации.
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