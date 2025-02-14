Азербайджан и Международное энергетическое агентство обсудили новые направления сотрудничества

Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

"В рамках Мюнхенской конференции по безопасности мы встретились с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом. Мы обменялись мнениями о результатах COP29, в частности о важности энергетических инициатив, а также о ситуации на мировом энергетическом рынке и сотрудничестве с агентством", - говорится в публикации.