Обнародована инвестиционная политика распределения ГНФАР в этом году

С этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) планирует иметь минимум 85 процентов доли в валютном распределении доллара США и золота, евро, британского фунта, а оставшиеся 15 процентов будут составлять доли в других валютах.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня руководитель отдела распределения активов, рисков и доходности департамента управления рисками Тогрул Рагимбейли во время выступления на мероприятии на тему "Медиадиалог ГНФАР: инвестиционные итоги 2024 года и перспективы на 2025 год".

"В распределении активов инвестиционной политики Фонда облигации составят 40 процентов, акции - 25 процентов, недвижимость и инфраструктура - 10 процентов, золото - 25 процентов", - добавил он.