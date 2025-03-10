“Abşeron Dəyirmanı” объявляет скидки на муку в преддверии праздников

Одна из ведущих компаний Азербайджана по переработке зерна и производству муки - "Abşeron Dəyirmanı" - запускает специальную акцию в честь Новруза, символа изобилия, достатка и единства, а также священного месяца Рамазан.

С 10 по 22 марта вся продукция под брендом "Absheron Taxıl" будет предложена потребителям по сниженным ценам.

Основная цель кампании - поддержка традиционных национально-духовных ценностей Азербайджана, помощь семьям в подготовке праздничных сладостей к Новрузу по более доступным ценам, а также обеспечение населения более выгодными условиями приобретения хлеба и других мучных изделий в месяц Рамазан.

Компания "Absheron Taxıl" ООО, которая с 2011 года является символом надежности и качества в пищевой промышленности Азербайджана, продолжает поставлять качественные мучные изделия на местный и международный рынки через современный производственный комплекс "Abşeron Dəyirmanı".

На сегодняшний день предприятие является одним из крупнейших зерноперерабатывающих комплексов Азербайджана. В его состав входят мельница с производственной мощностью 1000 тонн в сутки, 10 зернохранилищ вместимостью по 6000 тонн каждое, а также современный склад объемом 3500 тонн.

Компания предлагает улучшенные сорта муки, соответствующие международным стандартам, как для промышленного производства, так и для частных потребителей. "Absheron Taxıl" экспортирует свою продукцию в Турцию, Сирию, Ирак и другие страны, обеспечивая производство муки премиального качества и бесперебойные поставки. Благодаря современным технологиям и соответствию мировым требованиям, компания является надежным партнером в мукомольной отрасли.

"Абшерон Дейирманы" приглашает всех воспользоваться социальной акцией в духе единства и солидарности Новруза и Рамазана, украсить праздничные столы традиционными вкусами и разделить радость праздников вместе!

Дополнительная информация о продукции и акции:

"Absheron Taxıl" ООО ("ATS Mill" ООО)

Адрес: Шамахинское шоссе, 129, AZ0100, Хырдалан, Азербайджан

Телефон: (+994) 55 540 10 00

E-mail: [email protected]