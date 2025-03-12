ЕАБР открыта к финансированию проектов в Азербайджане

Евразийский банк развития (ЕАБР) может финансировать различные проекты в Азербайджане.

Об этом 12 марта заявил председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с министром финансов Азербайджана Сахилем Бабаевым, сообщили Day.Az в министерстве финансов Азербайджана.

В ходе встречи Подгузов подробно рассказал о создании и деятельности банка, его текущих членах и реализуемых проектах. Он подчеркнул, что между банком и Азербайджаном существуют большие перспективы сотрудничества, в рамках которого возможно финансирование проектов в различных секторах экономики страны.

Министр финансов Сахиль Бабаев, в свою очередь, отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с международными финансовыми институтами и будет рассмотрена возможность партнерства с ЕАБР.

Стороны также обсудили деятельность банка, процедуры финансирования проектов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.