В Азербайджане внесены изменения в правила конкурса в сфере регулярных перевозок автотранспортом

Внесены изменения в "Порядок проведения конкурса по привлечению перевозчиков к регулярным внутригородским (внутрирайонным), междугородным (межрайонным) и международным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно решению, формуляр будет считаться документом, заполняемым в электронном виде в информационной системе Азербайджанского агентства наземного транспорта, подведомственного министерству цифрового развития и транспорта, отражающим информацию о пассажирах в нерегулярных пассажирских перевозках.

Нерегулярные пассажирские перевозки (за исключением пассажирских перевозок легковыми автомобилями такси) оформляются через формуляр. Форма формуляра утверждается Кабинетом министров. Осуществление нерегулярных пассажирских перевозок без заполнения формуляра не допускается.