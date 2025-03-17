Будут составлены карты особо охраняемых природных территорий на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

Будут составлены карты особо охраняемых природных территорий, имеющихся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az, также будут подготовлены карты санитарно-защитной зоны на указанных территориях.

Так, Служба охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики уже подвела итоги соответствующей работы.

Ведомство поручило выполнение указанных работ юридическому лицу публичного права Государственному агентству геодезии и картографии при министерстве экологии и природных ресурсов и заключило с ним контракт.

Согласно договору, Агентству выплачено 38,6 тысячи манатов.