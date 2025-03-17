https://news.day.az/economy/1737824.html Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X. "В рамках рабочего визита в Израиль мы побывали на приеме Президента Государства Израиль Исаака Герцога.
Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Обсуждены вопросы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Израилем.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации в аккаунте министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в социальной сети X.
"В рамках рабочего визита в Израиль мы побывали на приеме Президента Государства Израиль Исаака Герцога. Мы рассмотрели определенные главами государств направления азербайджано-израильских отношений и вопросы экономического сотрудничества",- отмечается в публикации М.Джаббарова.
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