С запуском Зангезурского коридора пропускная способность Среднего коридора возрастет.

Как сообщает Day.Az, об этом на "круглом столе" на тему "Азербайджан - точка пересечения трансконтинентальных мега-маршрутов "Восток-Запад" и "Север-Юг" сказала ведущий консультант отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Айтен Турабова.

По ее словам, ведутся работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

"Эта железнодорожная линия имеет большое значение. Она будет соединена непосредственно с Зангезурским коридором, обеспечив связь с Нахчываном и Турцией. В целом открытие Зангезурского коридора, по оценкам, увеличит пропускную способность Среднего коридора на 10-12 миллионов тонн", - сказала А.Турабова.

Отметим, что Средний коридор - это транспортный и торговый путь, проходящий через несколько стран региона, соединяющий Азию и Европу. Это путь, альтернативный традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он достигает Европы, пролегая через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Средний коридор обеспечивает сухопутный маршрут, соединяющий восточные части Азии, включая Китай, с Европой, минуя более длинные морские пути.