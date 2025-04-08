Какой объем агропродукции экспортировал Азербайджан в январе-феврале этого года?

В январе-феврале этого года объем экспорта аграрной продукции из Азербайджана составил 119,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно информации, этот показатель на 9,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

Было отмечено, что объем экспорта агропромышленной продукции вырос на 17,7 процента и составил 43 миллиона долларов США.

В целом совместный объем экспорта аграрной и агропромышленной продукции вырос на 11,6 прцоента и составил 162,8 миллиона долларов США.