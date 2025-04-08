https://news.day.az/economy/1742943.html Какой объем агропродукции экспортировал Азербайджан в январе-феврале этого года? - ЦИФРЫ В январе-феврале этого года объем экспорта аграрной продукции из Азербайджана составил 119,7 миллиона долларов США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Какой объем агропродукции экспортировал Азербайджан в январе-феврале этого года? - ЦИФРЫ
В январе-феврале этого года объем экспорта аграрной продукции из Азербайджана составил 119,7 миллиона долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.
Согласно информации, этот показатель на 9,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Было отмечено, что объем экспорта агропромышленной продукции вырос на 17,7 процента и составил 43 миллиона долларов США.
В целом совместный объем экспорта аграрной и агропромышленной продукции вырос на 11,6 прцоента и составил 162,8 миллиона долларов США.
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