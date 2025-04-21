Сколько человек охватит единовременная материальная помощь в рамках распоряжения по случаю 80-летия Победы в ВОВ?

Как сообщалось, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, передает Day.Az.

В министерстве труда и социальной защиты сообщили Trend, что распоряжение охватит 2469 человек.

"Распоряжение Президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, еще раз подтверждает, что граждане из этой категории постоянно окружены высоким вниманием и заботой. Согласно распоряжению, в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне участникам войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2500 манатов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что согласно распоряжению, вдовам погибших во Второй мировой войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших в годы Второй мировой войны поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону города Ленинград в период Второй мировой войны, а также участникам блокады города Ленинград будет оказана единовременная материальная помощь в размере в размере 1250 манатов. Ожидается, что распоряжение охватит в общей сложности 2469 человек, 21 из которых являются участниками Второй мировой войны.

Для оказания единовременной материальной помощи распоряжением из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено 3,2 миллиона манатов.

Единовременная материальная помощь будет перечислена министерством труда и социальной защиты на банковские счета участников Второй мировой войны и других соответствующих лиц.