В Азербайджане участникам Второй мировой войны будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2 500 манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам войны 1941-1945 годов, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, что согласно распоряжению, в связи с 80-й годовщиной Победы во Второй мировой войне лицам, участвовавшим в этой войне, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 2 тысяч 500 манатов, вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в период Второй мировой войны, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 1250 манатов.

С этой целью из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного государственным бюджетом Азербайджанской Республики на 2025 год, будет выделено 3,2 миллиона манатов.

В связи с этим Кабинету министров, министерствам финансов и труда и социальной защиты были даны соответствующие поручения.