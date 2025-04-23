https://news.day.az/economy/1747054.html Между Азербайджаном и Китаем подписано Соглашение о международных мультимодальных перевозках 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках".
Между Азербайджаном и Китаем подписано Соглашение о международных мультимодальных перевозках
23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Китая Лю Вэй.
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