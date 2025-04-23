Между Азербайджаном и Китаем подписано Соглашение о международных мультимодальных перевозках

23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина было подписано "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Китайской Народной Республики о международных мультимодальных перевозках".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр транспорта Китая Лю Вэй.