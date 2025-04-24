https://news.day.az/economy/1747519.html Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.
Минфин Азербайджана провел очередной депозитный аукцион
Министерство финансов провело очередной депозитный аукцион.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ведомство.
Было отмечено, что 24 апреля 2025 года министерство финансов в целях более эффективного управления средствами государственного бюджета организовало очередной депозитный аукцион для размещения свободного остатка единого казначейского счета в национальной валюте на депозит в местных банках.
По итогам аукциона свободный остаток на едином казначейском счете в размере 500 млн манатов был размещен в пяти крупнейших банках страны по уровню капитализации и сумме активов на депозит сроком на 32 дня со средневзвешенной процентной ставкой 7,04%.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре