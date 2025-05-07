В АБР назвали цифровизацию основой регионального сотрудничества и устойчивого развития"

Руководство Азиатского банка развития (АБР) подчеркнуло стратегическое значение цифровой трансформации для инклюзивного роста, устойчивости и региональной интеграции в ходе заключительной сессии 58-го Ежегодного заседания Банка, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана, передает Day.Az.

Вице-президент АБР по секторам и тематическим направлениям Фатима Ясмин отметила, что Банк активизировал усилия по поддержке развивающихся стран-членов в преодолении цифровых вызовов.

"АБР недавно усилил работу Офиса цифрового сектора, чтобы обеспечить стратегический и прагматичный подход к решению этих задач", - сказала она. - "Мы охватываем широкий спектр направлений - от нормативно-правовой базы и законов по кибербезопасности до цифровых навыков, инфраструктуры и обеспечения доступности технологий для всех".

По её словам, в ответ на растущие запросы стран-членов АБР организует первую межминистерскую встречу по цифровизации в штаб-квартире Банка в июне, а также содействует согласованию стандартов для создания единых цифровых рынков.

"Цифровая трансформация - это уже не выбор, а абсолютная необходимость", - подчеркнула Ясмин.

Вице-президент АБР по административным вопросам и корпоративному управлению Брюс Госпер указал на высокую потребность в поддержке со стороны Банка для адаптации к цифровым изменениям.

"На этой встрече особенно ясно обозначились две вещи: сильный запрос со стороны наших стран на помощь в управлении цифровизацией и высокий интерес со стороны потенциальных партнёров - бизнеса, госструктур, агентств, готовых участвовать", - заявил он. - "Это долгосрочная задача, требующая финансов, вовлечённости и межсекторного сотрудничества".

Вице-президент АБР по финансовым вопросам и управлению рисками Роберта Казали, в свою очередь, отметила, что цифровизация может существенно снизить уровень неравенства, однако без должного контроля способна усугубить социальные и гендерные разрывы.

"Мы услышали чёткий сигнал: цифровой скачок способен как сократить, так и усилить разрыв - в том числе гендерный - если не управлять им должным образом", - сказала она.

Казали также обратила внимание на общие вызовы, с которыми сталкиваются Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион, такие как цифровой суверенитет и нехватка квалифицированных кадров, и призвала к более тесному межрегиональному взаимодействию.

"Да, перед нами стоят серьёзные вызовы, но потенциал роста сохраняется. Мы должны объединить усилия в сфере развития и использовать возникающие возможности", - отметила она. - "Более тесное сотрудничество между регионами - лучший ответ на запросы времени, чтобы сформировать более инклюзивное, безопасное и инновационное цифровое будущее".