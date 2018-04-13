Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед - ТАБЛИЦА

13 апреля 2018 20:06

С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Поезд, начиная с 15 апреля, будет отправляться из Нахчывана раз в неделю - по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля - по средам с прибытием в четверг.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", - сказали в ЗАО.

№ 16 Нахчыван-Мешхед

с 15.04.2018

отправление по воскресеньям

Скоростной поезд (ЗАО "АЖД")

один раз в неделю

№ 15 Мешхед-Нахчыван

с 19.04.2018

прибытие по четвергам

Время в пути:

47 часов 35 мин.

Время в пути:

29 часов 40 мин.

Прибытие

Стоянка

Отправл.

Промежуточные пункты

Расст., км

код

Прибытие

Стоянка

Отправл.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (бакинское время)

-

-

10-10

Нахчыван

0

550803

07-05

    

-

-

10-28

Гара Бёрк

11

550822

-

-

6-47

-

-

10-43

Нехрам

21

550841

-

-

6-32

-

-

11-04

Дяряшам

35

550875

-

-

6-11

11-25

20

11-45

Джульфа (Азербайджан)

45

550004

5-30

20

5-50

Иранская железная дорога (тегеранское время)

12-40

120

14-40

Джульфа (Иран)

50

  

03-45

110

05-35

17-05

60

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Bilet al
 

18-05

Тебриз

196

  

00-20

60

01-20

20-15

5

20-20

Марагех

325

  

22-06

5

22-11

23-59

5

00-04

Мианех

494

  

18-23

5

18-28

01-58

5

02-03

Зенджан

617

  

16-35

5

16-40

03-58

5

04-03

Казвин

788

  

14-17

20

14-37

05-28

2

05-30

Карадж

891

  

13-07

2

13-09

06-20

1050

23-50

Тегеран

932

  

11-33

40

12-13

02-10

5

02-15

Семнан

1160

  

09-00

5

09-05

04-20

10

04-30

Шахруд

1361

  

06-37

15

06-52

09-45

с 17.04.2018 прибытие по вторникам

-

Мешхед

1858

    

01-25

с 18.04.2018

отправление по средам
                     
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