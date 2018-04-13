Меняется график движения скорого поезда Нахчыван-Мешхед - ТАБЛИЦА

С 15 апреля будут изменены график движения и число отправок международного скорого поезда №15/16 Нахчыван-Мешхед-Нахчыван, сообщили Trend в пятницу в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Поезд, начиная с 15 апреля, будет отправляться из Нахчывана раз в неделю - по воскресеньям с прибытием в пункт назначения во вторник, а из Мешхеда с 18 апреля - по средам с прибытием в четверг.

"Функционирование маршрута нацелено на устойчивое развитие дружественных связей, укрепление железнодорожных и туристических связей между двумя странами", - сказали в ЗАО.