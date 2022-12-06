Вертикальные шафрановые фермы появились в ОАЭ

Компания Veggitech в городе Шарджа, ОАЭ, начала выращивать шафран, темно-оранжевую пряность, рекламируемую как самая дорогая специя в мире, на своих ультрасовременных вертикальных фермах.

Как передает Day.Az со ссылкой на kedem.ru, производственный цикл шафрана длиться 3 месяца, с середины августа до середины ноября, после чего луковицы шафрана перемещаются в теплицу, а следующие 9 месяцев на фермах выращиваются экзотические грибы. Умная шафрановая ферма позволяет получать более здоровые и экологически чистые культуры без использования удобрений и пестицидов, с сокращением землепользования и минимальным потреблением воды, что обеспечивает более устойчивый производственный цикл.

В компании уверены, что запуск шафрановой фермы и расширение вертикальных ферм в ОАЭ повысят продовольственную безопасность и ценность самого производства, а стоимость самой дорогой специи в мире будет снижаться.