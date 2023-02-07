Торговые автоматы с китовым мясом появились в Японии

Японская компания, занимающаяся китобойным промыслом, Kyodo Senpaku Co. установила три автомата по продаже китового мяса для увеличения спроса своей продукции, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

В портовом городе Йокогама недалеко от Токио установленные автоматы предлагают китовый сашими (национальное блюдо), китовый бекон, стейки и различные деликатесы, а также консервированное китовое мясо по цене от 1000 до 3000 йен.

Крупные японские сети супермаркетов воздерживаются от продажи китового мяса, чтобы избежать демонстраций активистов, выступающих против китобойного промысла, таким образом, потребители, считающие китовое мясо частью японской культуры питания, могут свободно его покупать в автоматах. В дальнейшем компания планирует увеличить количество таких торговых автоматов по всей стране.