Раскрыт секрет, как есть сладкое и не иметь проблем с зубами

Частое употребление сладкого способствует развитию кариеса. Однако полностью отказываться от него необязательно, если знать некоторые нюансы и соблюдать определенные правила. О них "Газете.Ru" рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог "СМ-Стоматология" Людмила Шемякина, передает Day.Az.

Она отметила, что кариес - это заболевание, образующееся на зубах под воздействием кислот, которые выделяют бактерии кислот. А бактерии, в свою очередь, используют для своей жизнедеятельности углеводы (легкие сахара) и как раз в процессе их переработки выделяют кислоты.

"В кислой среде зубная эмаль начинает терять минералы. Чтобы кислая среда перешла в щелочную, должно пройти примерно полчаса после приема пищи. Однако, если человек съел что-то сладкое, которое прилипает к зубам, то этот процесс долгое время не прекращается, что способствует развитию кариеса. Соответственно, чем чаще человек ест легкие углеводы, в том числе сладкое, тем выше риск", - рассказала Шемякина.

По ее словам, к самым вредным сладким продуктам относятся ириски, карамель, чупа-чупсы, а также сухофрукты.

"Для минимизации рисков образования кариеса после приема сладкого нужно, как минимум, обязательно хорошо прополоскать рот водой. Если есть возможность, то провести дополнительную чистку зубов", - посоветовала специалист.

Кроме того, не стоит есть сладкое слишком часто. Согласно стандарту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рекомендуется делать это не чаще одного раза в неделю.

"Понятно, что в современном мире у многих людей это происходит чаще, в том числе каждый день. В таком случае нужно стараться есть сладкое не чаще одного раза в день и только после еды. Важно, чтобы это не было основным приемом пищи или перекусом. Например, человек позавтракал и может позволить себе съесть конфету или выпить чай с сухофруктами. И после этого обязательно почистить зубы", - объяснила стоматолог.

Также, по ее словам, немаловажный фактор влияния на развитие кариеса - это не только частота, но и длительность приема сладкого. То есть, сколько времени в полости рта находятся эти сахара.

"И самое главное правило - перерыв между приемом пищи должен быть минимум два часа. И стоит понимать, что к приему пищи относится даже просто укус яблока или глоток кофе. Для зубов будет гораздо полезнее, если в это время вы будете пить обычную воду", - отметила врач.

Говоря о сладких продуктах, которые наименее вредны для зубов с точки зрения развития кариеса, она отметила горький шоколад, пастилу и натуральный мармелад. Однако злоупотреблять ими все-таки не стоит.

"Также есть конфеты с ксилитом - это заменитель сахара, который обладает еще противомикробным действием. И стоматологи даже рекомендуют заменять сладкое на такие конфеты", - добавила Шемякина.

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