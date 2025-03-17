Специя №1 для снижения сахара в крови: что говорят диетологи?

Имбирь - это то, что должно быть в вашем рационе ради вашего же здоровья.

Как передает Day.Az, об этом пишет дипломированный диетолог Барби Червони в материале для Eating Well. Ее выбор - это имбирь, который так же согревает, как и корица.

Существует уже множество исследований, которые подтверждают, что специи нам необходимы не только для того, чтобы сделать то или иное блюдо вкуснее. Они обладают полезными свойствами для здоровья. И когда речь идет о снижении уровня сахара в крови и улучшении чувствительности к инсулину, то многие рекомендуют корицу.

Но если вы сосредоточитесь только на корице, вы можете упустить другие специи, которые также могут быть эффективны.

Как имбирь помогает снизить уровень сахара в крови

Имбирь занимает первое место в списке благодаря его мощным свойствам. Имбирь содержит мощные полифенолы, такие как гингерол, которые борются с воспалением, что может косвенно помочь сбалансировать уровень сахара в крови, заявляет доктор философии, автор книги Spice Spice Baby Канчан Койя.

"Воспаление связано с инсулинорезистентностью и плохим контролем сахара в крови. Поэтому балансирование воспаления с помощью специй, таких как имбирь, может оказать положительный эффект на уровень сахара", - отмечает она, добавляя, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь.

В 2024 году в журнале Nutrients была опубликована метаанализная работа, в которой исследовалось влияние распространенных трав и специй средиземноморской диеты - черного тмина, гвоздики, петрушки, шафрана, тимьяна, имбиря, черного перца, розмарина, куркумы, базилика, орегано и корицы - на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

Они измеряли уровень глюкозы натощак, гликированный гемоглобин (A1C) и концентрацию инсулина.

Имбирь, куркумин, шафран и корица значительно снижали уровень сахара натощак, в то время как черный тмин и имбирь снижали A1C и уменьшали уровень инсулина. Добавки с имбирем (от 600 до 3000 миллиграммов в день) оказались единственной специей, оказавшей значительное влияние на все три измеряемых показателя.

Для сравнения, 1000 мг имбиря - это примерно ½ чайной ложки молотого имбиря или 1 чайная ложка тертого сырого имбиря.

"Некоторые исследования указывают на то, что имбирь может положительно влиять на уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и замедляя переваривание углеводов, что приводит к меньшему скачку сахара в крови после еды", - подчеривает зарегистрированный диетолог Коулетт Мико. Кроме того, исследования показывают, что имбирь положительно влияет на уровень холестерина.

Единственное предостережение - если у вас изжога, чрезмерное употребление имбиря может усугубить симптомы.