Ученые нашли способ сделать пиво вкуснее с помощью одной добавки

Международная группа ученых из Германии и США доказала, что рис способен значительно улучшить качество пива - ранее его использовали лишь для удешевления напитка. Исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Food Properties (IJFP), передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Опыты показали, что добавление риса снижает уровень альдегидов, устраняя неприятный привкус безалкогольного пива. Анализ 74 сортов показал, что рис с низким содержанием амилозы повышает выход экстракта и делает пивоварение экономичнее.

Дегустации выявили разные предпочтения: американцы выбрали смесь с 30 процентами риса, немцы - с 70 процентами. Оптимальным считают равное соотношение, которое придает пиву маслянистые и ванильные нотки даже при низком содержании алкоголя. Правильный выбор сортов также снижает энергозатраты и расход сырья, делая производство экологичнее, говорится в исследовании.