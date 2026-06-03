Мед оказался натуральной заменой энергетикам

Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок - продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин.

Основу меда составляют углеводы - глюкоза и фруктоза. Эти сахара быстро усваиваются организмом и помогают восполнять энергетические запасы, которые активно расходуются во время физических нагрузок. Особенно это важно при длительных тренировках продолжительностью более часа, когда истощаются запасы гликогена в мышцах и печени.

"Особенность меда заключается в том, что он содержит сразу два типа сахаров. Глюкоза и фруктоза всасываются в кишечнике разными путями, благодаря чему организм может одновременно использовать больше углеводов для получения энергии. Это помогает поддерживать работоспособность и потенциально отсрочить наступление усталости", - рассказала Шарлотта Гауэрс, старший преподаватель кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин.

Одна столовая ложка меда содержит около 20 граммов углеводов - примерно столько же, сколько многие спортивные энергетические гели. Специалисты отмечают, что употребление одной-полутора ложек меда перед тренировкой может помочь пополнить запасы энергии, особенно при утренних занятиях спортом.

Наиболее заметный эффект ученые зафиксировали в период восстановления. После тренировок напитки на основе меда помогали поддерживать уровень глюкозы в крови и быстрее восполнять энергетические запасы.

"В одном из экспериментов бегуны после употребления меда смогли пробежать во второй тренировке примерно на 10% больше по сравнению с первой", - отметили специалисты.

Эксперты отмечают, что мед не является волшебным средством для повышения спортивных результатов, однако может стать доступной натуральной альтернативой коммерческим энергетическим продуктам и помочь организму быстрее восстановиться после нагрузок.