Женщина чередовала диету с перееданием и попала в больницу

Китаянка чередовала диету с перееданием и попала в больницу, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жительница города Ханчжоу по имени Цинцин решила быстро сбросить вес. Для этого она разработала строгий режим питания: шесть дней в неделю почти полностью отказывалась от еды, а на седьмой день позволяла себе есть все, что захочет.

Во время диеты женщина употребляла только небольшие порции овощей, куриной грудки и фруктов с низким содержанием сахара. По ее словам, суточная калорийность рациона не превышала 800 калорий.

Раз в неделю она устраивала себе так называемый "день награды". В такие дни в меню входили калорийные блюда, включая жареную курицу, лапшу быстрого приготовления, хот-пот, сладкие напитки и другие продукты с высоким содержанием жира.

За месяц такой диеты Цинцин удалось похудеть на семь кг. Однако после очередного дня переедания ей внезапно стало плохо. Женщина почувствовала сильную боль в животе, пояснице и спине, а также столкнулась с приступами рвоты.

Ее срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали у пациентки острый панкреатит - опасное воспаление поджелудочной железы.

Медики объяснили, что после длительного ограничения питания резкое употребление большого количества жирной пищи может вызвать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. В результате орган начинает вырабатывать большое количество пищеварительных ферментов, которые способны повреждать собственные ткани организма.

Специалисты предупреждают, что экстремальные методы похудения могут привести не только к панкреатиту, но и к другим серьезным проблемам со здоровьем.