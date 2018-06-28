Lamborghini показала первый супергибрид 20:55 - ФОТО

Компания Lamborghini продемонстрировала группе избранных клиентов марки лимитированный гиперкар с заводским индексом LB48H. Особенностью автомобиля, выпуск которого, по слухам, начнется до конца текущего года, является гибридная силовая установка. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает сайт TheSuperCarBlog.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным инсайдера, новый гиперкар позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре прошлого года. Всего будет выпущено 63 экземпляра LB48H. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов (158,4 миллиона рублей по текущему курсу). Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.

Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта "инновационных суперкондесаторов".

В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок Terzo Millennio, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.

Появления гибридного суперкара в октябре прошлого года подтвердил глава Lamborghini Стефано Доменикали. Им станет купе Huracan следующего поколения, который дебютирует в 2022 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook