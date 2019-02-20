Skype восстановил работу после сбоя
Пользователи Skype из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои стали отмечаться с 04.14 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе Skype были 445 обращений, в настоящее время Downdetector не регистрирует ни одной жалобы.
Ранее сообщалось, 55% пользователей Skype жаловались на проблемы со входом в аккаунт, 22% - на проблемы с доставкой сообщений, 22% - на проблемы в работе сайта.
Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.
Маск отошел от работы в OpenAI
В Android исчезнет кнопка "назад"
Huawei назвала дату презентации новых флагманских смартфонов
-
19 Фев. 13:17 9 986
-
19 Фев. 11:52 7 793
-
19 Фев. 16:10 5 580
-
19 Фев. 14:29 5 096
-
19 Фев. 22:30 4 671