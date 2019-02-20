Пользователи Skype из ряда стран сообщили о восстановлении работы мессенджера после сбоя. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, перебои стали отмечаться с 04.14 мск, пиком жалоб пользователей на сбои в работе Skype были 445 обращений, в настоящее время Downdetector не регистрирует ни одной жалобы.

Ранее сообщалось, 55% пользователей Skype жаловались на проблемы со входом в аккаунт, 22% - на проблемы с доставкой сообщений, 22% - на проблемы в работе сайта.

Компания Skype была основана в 2003 году. Ее штаб-квартира расположена в Люксембурге. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела Skype за 8,5 миллиарда долларов.

