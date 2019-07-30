Объем выручки китайской телекоммуникационной компании Huawei в первом полугодии текущего года увеличился на 23,2% в годовом выражении, до 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд). Как заявил во вторник на пресс-конференции в Шэньчжэне (южная китайская провинция Гуандун) председатель правления компании Лян Хуа, финансовые показатели растут, несмотря на давление со стороны США, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Huawei находится под давлением со стороны Соединенных Штатов. В первом полугодии нас посетило более 2 тыс. журналистов, чтобы посмотреть на внутренние процессы компании. Однако я думаю, представители СМИ уяснили, что наша компания как самолет - мы по-прежнему летаем", - сказал Лян Хуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.

"В первой половине этого года выручка компании составила 401,3 млрд юаней (порядка $58,3 млрд) - это на 23,2% больше в годовом выражении", - указал топ-менеджер.

Лян Хуа также отметил, что объем поставок смартфонов Huawei в январе-июне достиг 118 млн единиц, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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