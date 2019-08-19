В ближайшие месяцы (а, возможно, уже в сентябре) Apple выпустит новую версию смарт-часов Apple Watch. На это указывают изображения, обнаруженные бразильским сайтом iHelp.br в бета-версии операционной системы watchOS 6, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Анимация, отображаемая при первоначальной настройке часов, в watchOS 6 содержит версии для титанового и керамического корпусов. У последней модели Apple Watch, Series 4, нет керамического варианта (он был у Series 2 и Series 3), а титановых гаджетов Apple вообще до сих пор не выпускала.

При этом титан довольно часто используется традиционной часовой индустрией и востребован благодаря сочетанию прочности и относительно небольшого веса. Очевидно, титановые и керамические Apple Watch будут дороже алюминиевых и стальных.

Также обнаруженная утечка указывает, что размеры корпуса новой модели не изменятся: iHelp.br пишет про 40-мм и 44-мм корпуса. Скорее всего, Apple продолжит использовать тот же дизайн, который выпустила в прошлом году, а вот начинку, вероятно, проапгрейдит. По крайней мере, watchOS развивается в сторону большей независимости от смартфона, то есть больше вычислений будут производиться непосредственно на часах, что требует увеличения производительности процессора.

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