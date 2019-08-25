В данный момент ассистент Siri записывает и отправляет записи вашего голоса в Apple, где их тщательно изучают для улучшения сервиса, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

The Guardian сообщает, что наемные работники также слышат довольно личные вещи, вроде медицинской информации, сделок по продаже наркотиков и более интимные подробности.

Работа бывшего сотрудника Apple, по его словам, заключалась в определении случайного или целенаправленного вызова Siri на смартфоне. Несмотря на то, что Apple обвиняют в регулярном прослушивании конфиденциальной информации, сотрудник говорит о том, что личные данные или фрагменты разговоров лишь "иногда" попадают в поле их зрения.

Причина, по которой мы все больше узнаем о подобных неприятных вещах, заключается в том, что работники уходят с работы. Недавно Apple отказалась от услуг контрактного агентства GlobeTech, нанимателя человека, который и сообщил подробности.

Такая работа на Apple схожа с тем, чем занимаются наемники для Microsoft, которые должны были расшифровывать и классифицировать сообщения для Cortana, цифрового помощника от той же компании.

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