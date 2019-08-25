В пятницу Amazon.com Inc. заявила о том, что пожар в июне 2018 на одном из складов компании был вызван солнечными панелями, установленными Tesla's SolarCity - подразделением Tesla, ответственным за производство и установку солнечных панелей. Amazon намерена присоединиться к иску Walmart против Tesla, передает Day.Az со ссылкой на gagadget.com.

В Tesla заявляют, что в то время были приняты все меры по борьбе с инцидентами, а вышедшие из строя панели были отремонтированы. В данный же момент все 11 установок у Amazon работают в штатном режиме.

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