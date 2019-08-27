Пользователи социальной сети Facebook из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои в работе Facebook начались около 22.32 по бакинскому времени. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в Германии, Великобритании. Испании, Франции, США и Греции.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на проблемы с полным отключением соцсети (39%), с новостной лентой (30%) и с авторизацией (30%).

Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

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