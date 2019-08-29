Apple выложила формальные извинения за негласное хранение пользовательских голосовых сообщений для ассистента Siri и их обработку наемными работниками.

Как передает Day.Az, об этом пишет gagadget.com.

"Мы понимаем, что не следовали нашим высоким идеалам, и извиняемся за это", говорят в компании.

Также Apple внесли изменения в политику конфиденциальности Siri. Во-первых, они больше не будут сохранять записи для Siri. Вместо этого они продолжат использовать компьютерную транскрипцию. Во-вторых, пользователи смогут самостоятельно отправлять свои записи в Apple для улучшения помощника. Те, кто примут в программе участие, смогут отказаться в любой момент. В-третьих, только штатные сотрудники Apple смогут слушать образцы записей для Siri. Команда будет удалять все записи, которые не относятся напрямую к ней.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!