Компания Didi Chuxing в течение ближайших месяцев запустит сервис самоуправляемых такси. На период тестирования все поездки будут бесплатными. Первыми прокатиться на беспилотнике смогут жители округа Шанхая, а за пределами Китая эту услугу запустят к 2021 году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такое заявление сделал техдиректор Didi Чжан Бо, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае. По его словам, первыми возможность вызвать "машину будущего" получат жители Цзядина - района на северо-западе Шанхая.

Выбрать можно будет любую из более чем 30 моделей, каждая из которых оборудована системой 4-го уровня автономности, не предполагающего активного участия человека в процессе езды. Тем не менее, для подстраховки в салоне будет находиться водитель, который в случае экстренной ситуации возьмет управлене на себя.

В 2020 году услуга "роботакси" Didi запустится в Пекине и Шэньчжэне. А уже в 2021-м - станет доступна вне Китая, передает Reuters.

Первый в мире коммерческий сервис автономных пассажирских перевозок запустила в декабре прошлого года Waymo - сестринская компания Google. Услуга Waymo One доступна круглосуточно, однако "умную" машину можно вызвать только в пределах четырех районов Финикса (столицы американского штата Аризона).

Опыт передвижения на робомобилях Waymo несильно отличается от езды в обычном такси: машины автоматически притормаживают при переезде "лежачих полицейских" и других неровностей, сбавляют скорость на перекрестках и ускоряются при смене полосы движения.

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