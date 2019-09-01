Как отключить уведомления в Chrome: простой способ
Пользуясь популярным браузером Chrome, многие сталкиваются с тем, что начинают приходить уведомления, которые со временем становятся навязчивыми, отвлекают, а порой даже начинают раздражать своей рекламой. Дело в том, что пользователи часто по неосторожности подписываются на уведомления сами, случайно нажав на всплывающее окно в левом верхнем углу браузера. Существует способ отключить эти уведомления в Chrome раз и навсегда простым способом. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет читателям о нем.
Пользователи часто не глядя нажимают кнопку "Разрешить"
Как заблокировать уведомления в Chrome для Android
Отключаем уведомления в мобильном Chrome
На Android-смартфоне в Chrome откройте меню "Настройки" по нажатию на три точки в правом верхнем углу. Затем выберите пункт "Настройки сайтов", а в нем параметр "Уведомления". Если вы не хотите больше получать никаких сообщений о подписке на уведомления, просто выключите этот тумблер - таким образом вы отключите все надоедливые всплывающие окна. Здесь же можно удалить все уведомления, на которые вы подписаны.
Как заблокировать уведомления Chrome в Windows или macOS
Отключаем уведомления в Chrome на компьютере
На компьютере или ноутбуке под управлением Windows или macOS откройте пункт "Настройки", пролистайте вниз, найдите там "Дополнительные настройки" и разверните их по нажатию. Затем откроется расширенный список, где необходимо найти пункт "Настройки сайта", а в нем - "Уведомления". Отключите уведомления, переведя переключатель в неактивное состояние.
После этих двух советов вы больше никогда не получите раздражающие уведомления веб-сайтов как на смартфоне, так и на компьютере.
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