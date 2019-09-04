https://news.day.az/hitech/1153174.html Apple выпустит бюджетную модель iPhone
Apple выпустит бюджетную модель iPhone
Американская компания Apple к весне будущего года намеревается выпустить новую версию смартфона iPhone, цена которого будет ниже, чем у текущей линейки, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Издание отмечает, что смартфон станет продолжением линейки SE, однако название и цена нового аппарата пока не определены.
Линейка SE была запущена в 2016 году, стартовая цена смартфонов этого типа составляла $399. Подчеркивается, что основной аудиторией нового более дешевого iPhone станут рынки развивающихся стран, в которых большой популярностью пользуются смартфоны от китайских производителей, в частности - Huawei.
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