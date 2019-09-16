Спрос на новую линейку смартфонов Apple, представленную 10 сентября, превзошел ожидания аналитиков. Повышенный интерес к устройствам вызвали более агрессивная, чем прежде, ценовая политика, наличие программ лояльности, а также новые расцветки: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будут доступны в темно-зеленом цвете, а iPhone 11 - в зеленом и фиолетовом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом говорится в докладе аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, основанного на его собственных прогнозах и оценках онлайн-продаж Apple. По сведениям эксперта, компания испытывает трудности с производством стеклянной панели "полночно-зеленого" цвета, так что эти модели будут доступны в ограниченном количестве.

Добавив iPhone 11 широкоугольный объектив, более емкую батарею и возможность записи 4K-видео, Apple оценила базовую модель в $699, в то время как стоимость прошлогоднего iPhone Xr начиналась с $750. По мнению Куо, сниженная цена делает iPhone 11 превосходным кандидатом для обновления с iPhone 6, iPhone 6s и iPhone 7.

В дополнение к этому, стимулировать покупку устройств помогает наличие услуги трейд-ин и программ рассрочки с беспроцентной ставкой. В США покупатели проявляют высокий интерес к более дорогому iPhone 11 Pro, в Китае - к более дешевому iPhone 11, пишет 9to5Mac со ссылкой на доклад. Учитывая эти факторы, аналитик повысил прогноз по объему продаж новых айфонов в 2019 году с 65-70 миллионов до 70-75 миллионов штук.

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