На пресс-конференции Microsoft в начале октября будет показано 3-е поколение фирменного ноутбука Surface Laptop. Новинка задумывается как более крепкий соперник "макбукам" Apple: по сообщению WinFuture, она получит 15-дюймовый экран и процессор AMD Ryzen, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Однако какой именно чип установят в Surface Laptop 3, из публикации неясно. Если компания остановит выбор на AMD Ryzen 5 3550H или Ryzen 7 3750H, графика Nvidia им не достанется - эти модели снабжены Radeon RX Vega.

Дебютировавшие в 2017 году Surface Laptop производитель тоже нахваливал перед "макбуками", но до их уровня лэптопы Microsoft не дотягивали. Ноутбуки были доступны в единственном, 13,5-дюймовом варианте и работали на "школьной", усеченной версии Windows 10S.

Однако в этом году, как и в прошлом, компания предложит модели с диагоналями дисплея 13,5 и 15 дюймов, сохранив при этом соотношение сторон 3:2. Как и Surface Book, новинки будут поддерживать ввод с использованием стилуса, но откреплять экран будет нельзя.

Презентация Microsoft пройдет 2 октября в Нью-Йорке. Как ожидается, центральным анонсом станет показ новой, двухэкранной модели Surface, совмещающей в себе возможности планшета и ноутбука. Трансформер может стать образцом для гибридных Windows-устройств, которые будут выходить на протяжении всего 2020 года.

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